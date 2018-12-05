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Trump açıkladı piyasalar altüst oldu

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, ABD-Çin ateşkesiyle sağlanan iyimserliği sarstı. Yükselen hisse senetleri sonrasında ticaret savaşı endişeleri yeniden gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile ticaret savaşı endişelerini yeniden gündeme getirdi. Kendisinin "tarife adamı" olduğunu hatırlatan Trump, Çin ile ticaret anlaşmasının gerçek manada yapılamaması halinde gümrük vergilerinin süreceğini belirtti.

ABD BORSALARINDA DEPREM ETKİSİ

Geçtiğimiz hafta sonu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Donald Trump arasında Buenos Aires'te gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmede 90 günlük ateşkes üzerinde mutabık kaldıkları açıklaması yapılmıştı. Çin ile ticaret anlaşmasının böyle bir durumda gerçekleşemeyeceğini hissettiren ABD Başkanı Trump, yaptığı paylaşımda Çin ile müzakerelerin yeniden başladığını belirterek " Eğer uzatılmazlarsa Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Arjantin'de buluştuğumuz mükemmel ve sıcak akşam yemeğinden itibaren 90 gün içerisinde sona erecek. Robert Lighthizer; Steven Mnuchin, Larry Kudlow, Wilbur Ross ve Peter Navarro ile yakından çalışarak Çin ile gerçek bir ticaret anlaşmasının mümkün olup olmadığına bakacak." şeklinde ifadeler kullandı.

"ABD'Yİ YENİDEN ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ"

Mümkün olursa anlaşmayı tamamlayacaklarını, Çin'in en kısa sürede tarım ürünlerini ve daha fazlasını satın almaya başlaması gerektiğini belirten Trump, "Ülkeler veya insanlar ulusumuzun zenginliğini yağmalamaya geldiğinde, onlara bunun karşılığını ödetmek istiyorum. Bu ekonomik gücümüzü en yüksek seviyeye çıkarmamızın en iyi yolu. Şu an tarifelerden milyarlarca dolar alıyoruz. ABD'yi yeniden zenginleştireceğiz." notunu paylaştı.

ABD BORSASI ALTÜST OLDU

Hafta başında ABD-Çin ateşkesi nedeniyle sağlanan iyimserlik ticaret anlaşmasının gerçekleşmeyebileceği sinyalleri sonrasında adeta sarsuldu. Dow Jones Endeksi yüzde 3,10, Standart&Poor's 500 Endeksi yüzde 3,24, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,8 değer kaybetti.

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