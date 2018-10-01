Tsunaminin vurduğu Endonezya’da 1200 mahkum firar etti

Endonezya’nın Sulawesi adasında yaşanan, büyüklüğü 7,7 olarak kayıtlara geçen deprem ve sonrasında yaşanan tsunami nedeni ile hayatını kaybeden 1000’den fazla kişinin defin işlemleri devam ederken polis bir yandan da kaçan mahkumları arıyor.

Yetkililer deprem sonrasında duvarları büyük zarar gören üç cezaevinden yaklaşık 1200 mahkumun firar ettiği açıkladı. Kaçan mahkum sayısının Palu'daki iki cezaevinde 900, Donggala cezaevinde 345 civarında olduğu belirtilirken, deprem sonrasında hapisahanelere dolan suların mahkuları paniklettiği, bu durumun kaçmaları için bir etken olduğu aktarıldı.