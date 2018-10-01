» 
»
 

Tsunaminin vurduğu Endonezya’da 1200 mahkum firar etti

Deprem sonrasında meydana gelen tsunaminin vurduğu Endonezya’dan dehşete düşüren haberler gelmeye devam ediyor. Deprem sonrası duvarları yıkan hapishanelerden toplam 1200 kişinin firar ettiği ifade edildi.

Endonezya’nın Sulawesi adasında yaşanan, büyüklüğü 7,7 olarak kayıtlara geçen deprem ve sonrasında yaşanan tsunami nedeni ile hayatını kaybeden 1000’den fazla kişinin defin işlemleri devam ederken polis bir yandan da kaçan mahkumları arıyor.

Yetkililer deprem sonrasında duvarları büyük zarar gören üç cezaevinden yaklaşık 1200 mahkumun firar ettiği açıkladı. Kaçan mahkum sayısının Palu'daki iki cezaevinde 900, Donggala cezaevinde 345 civarında olduğu belirtilirken, deprem sonrasında hapisahanelere dolan suların mahkuları paniklettiği, bu durumun kaçmaları için bir etken olduğu aktarıldı.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
DÜNYA Haberleri
Endonezya’da felaketlerin ardı kesilmiyor! Yanardağ patladı

Endonezya’da felaketlerin ardı kesilmiyor! Yanardağ patladı
Tsunaminin vurduğu Endonezya’da 1200 mahkum firar etti

Tsunaminin vurduğu Endonezya’da 1200 mahkum firar etti
4 yaşındaki kızını döve döve öldürdü

4 yaşındaki kızını döve döve öldürdü
Endonezya’da deprem sonrası bilanço artıyor!

Endonezya’da deprem sonrası bilanço artıyor!
Turuncu kar görenleri hayrete düşürdü!

Turuncu kar görenleri hayrete düşürdü!
Youtube'da şaka videosu çekerken sevgilisini öldüren kadına hapis cezası

Youtube'da şaka videosu çekerken sevgilisini öldüren kadına hapis cezası
Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti
Canlı yayında doğum yaptı

Canlı yayında doğum yaptı
Tanzanya’da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuk…

Tanzanya’da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuk…
Dünyaca ünlü La Pelosa Plajı koruma altına alınıyor

Dünyaca ünlü La Pelosa Plajı koruma altına alınıyor
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti

Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
ABD'de mahkumlar cezaevinde yangın çıkardı

ABD'de mahkumlar cezaevinde yangın çıkardı

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz