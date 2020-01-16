Tükenmişlik hissine dikkat! Kalp krizine neden oluyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan birçok başarılı araştırmada imzası bulunan Güney California Üniversitesinden bilim insanları, 11 bin denek üzerinde 25 yıl süreyle tükenmişlik hissi konusunda araştırmalarda bulundu. Araştırma sonuçlarından elde edilen verilere göre üst seviyede tükenmişlik hissi yaşayan kişilerde aritmi riskini yüzde 20 oranında daha fazla olduğu belirlendi.

Araştırmaya önderlik eden bilim insanlarında Dr. Parveen Garg, konuyla ilgili yatığı açıklamada bu hissin iş ve günlük hayatımızda maruz kalınan uzun süreli stres dolayısıyla ortaya çıktığını vurguladı. Bu durumun kalpte ritim bozukluğuna sebebiyet verdiğini belirten Grag, bunun da kalp dokusunda ciddi hasara neden olabileceğini aktardı.

Kişinin yaşam enerjisinin düşük olması, yaşadığı olumsuz olaylar karşısında suçluluk psikolojisi ve kendini beğenmeme gibi belirtilerin farklı bir depresyon çeşidinin belirtileri olabileceğinin de altını çizen Garg, 2021 yılında tükenmişlik hissi yaşayacak kişi sayısının artacağını düşündüğünü aktardı.