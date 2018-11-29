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Turizm cenneti Kaputaş Plajı turkuaz renge büründü

Her yıl binlerde turiste ev sahipliği yapan Antalya'nın koylarıyla ünlü Kaş ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kaputaş plajının olduğu bölgede denizin rengi değişti.

Dünyanın önde gelen plajları arasında yer alan Kaputaş Plajı'nın büyük bir bölümü turkuaz rengine dönüştü. Sahil şeridi buyunca denizde turkuazın her tonunun gözlemlenebildiği plajda oluşan görüntü Kaputaş'tan geçenleri büyüledi. Antalya’nın en güzel koylarından olan plaj, Kalkan mevkiindeki bulunmakta olup sarp kayalıklarla çevrili etkileyici bir güzelliğe sahiptir. Vadiden inen yağmur sularının denize karışmasıyla bu güzellik bir kez daha ortaya çıkmış oldu. 

Kaş ile Kalkan arasındaki bulunan sahil şeridi üzerindeki kanyon ağzı olarak adlandırılan bölgede yağmur sonrasında yer altından akan suyun deniz kıyısında kumlar arasından süzülmesi nedeniyle deniz suyu serin ve turkuaza yakın renge dönüştü. Plaja ulaşmak için yol kenarından başlayarak aşağıya kadar devam eden 187 basamaktan oluşan merdivene rağmen plaj, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından tercih ediliyor. 

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