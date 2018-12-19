Türk sinemasının duayen ismi Ayşen Gruda hastaneye kaldırıldı

"Tosun Paşa", "Süt Kardeşler", "Şabanoğlu Şaban", "Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler" gibi Türk Sinema tarihinde önemli bir yere sahip olan filmlerde rol alan duayen oyuncu Ayşen Gruda yoğun bakımda.

Alınan bilgilere göre geçtiğimiz hafta aniden rahatsızlanması neticesinde Kağıthane semtinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gruda yoğunbakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren doktoru Gruda'nın durumun daha iyi olduğunu ve kısa bir süre içinde yoğun bakımda servise alınacağını açıkladı.