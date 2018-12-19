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Türkiye Bursa'da kaybolan 13 yaşındaki Efe Doğan’ı arıyor!

Bursa’da ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki Efe Doğan’dan 2 gündür haber alınamıyor. Arkadaşlarıyla oyun oynamak dışarı çıkan küçük çocuğun eve dönmemesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Alınan bilgilere göre Efe Bursa merkeze bağlı Yıldırım İlçesindeki Yeşilyayla Mahallesi'nde bulunan 17 Aralık Pazartesi akşamı arkadaşlarıyla oyun oynamak için ailesinden izin alarak dışarı çıkıyor. Saatin geç olmasına karşın eve dönmeyen Efe’nin ailesi kendi çabalarıyla oğullarını arıyor ancak bir sonuç elde edemiyor. Sonrasında aile, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulunuyor.

Emniyet güçleri küçük çocuğun bulunması için vakit kaybetmeden arama çalışmaları başlatırken, acılı baba Ersin Doğan, oğlunun arkadaşı olan ve Efe gibi kendisinden haber alınamayan "Hasan" adındaki kişiye seslenerek, kaçarak hata yapmış olabileceklerini ancak kimseden şikayetçi olmayacaklarını sadece oğlunun geri getirilmesini istediğini ifade etti.  

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