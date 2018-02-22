Türkiye'de en fazla boşanma oranı İzmir'de!

2017 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 15 yaş ve üstü 61 milyon 77 bin 37 kişi bulunurken evli olanların sayısı 38 milyon 666 bin 419 kişi olarak açıklandı. Bu sayının nüfusa oranı yüzde 62,6 olurken, boşanmış olanların sayısı 2 milyon 272 bin 911 kişi ile yüzde 3,7 olarak belirlendi. Eşi vefat etmiş olanların sayısı 3 milyon 338 bin 259 kişi, hiç evlenmemiş olanların sayısı ise 16 milyon 739 bin 568 oldu.

Evlilik oranının Türkiye'de en yüksek olduğu ile Tekirdağ olurken, onu Afyonkarahisar, Manisa, Kahramanmaraş ve Kütahya izledi. en düşük evlilik oranına sahip iller ise sırasıyla Hakkari, Şırnak, Tunceli, Batman ve Siirt oldu.

EN ÇOK BOŞANMA İZMİR'DE

Boşanma oranının en yüksek olduğu ilimiz yüzde 6.4 ile İzmir olurken onu sırasıyla Muğla, Antalya, Yalova ve Aydın izledi. Boşanma oranının en düşük olduğu illerin başında Hakkari onun ardından ise Bitlis, Şırnak, Muş ve Van yer aldı.

Hiç evlenmemiş olanların oranı en yüksek yüzde 48,6 ile Hakkari'de, onun ardından Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin'de bulunurken, en düşük olduğu iller sırasıyla Balıkesir, Çorum, Uşak, Kütahya ve Sinop olarak açıklandı.