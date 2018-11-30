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Türkiye'de HIV virüslü sayısı korkutan boyutlara ulaştı

Mart ayı itibariyle sayıları 17 bin 884'e çıkan HIV enfeksiyonlu kişiler özellikle Türkiye'de artış gösteriyor.

Dünya çapında düşüş gösteren HIV enfeksiyonu Türkiye'de son yıllarda oldukça fazla artış gösteriyor. Türkiye'de son yıllarda görülen bu artışla Sağlık Bakanlığı verilerine göre mart ayı itibariyle sayının 17 bin 884'e ulaştığını kaydeden Doç. Dr. Gülfem Terek Ece, vaka sayısının arta sebebinin çok eşlilik olabileceğini belirtti.

2017 yılında Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı UNAIDS verilerinde dünya çapında 36.9 milyon insanın HIV ile yaşadığı ortaya çıktı. AIDS hastalığına neden HIV virüsünün kişinin bağışıklık sistemindeki hücrelere zarar vererek ciddi sağlık sorunlarına yol açan bulaşıcı bir virüs olduğunu belirten Medical Park İzmir Hastanesi'nden Doç. Dr. Gülfem Terek Ece, hastalığa yönelik uygun tedavi yapılmadığında çeşitli evrelerden geçerek ilerleyen virüsün AIDS hastalığına yol açtığını ve ölümcül olabildiğini ifade etti.

HIV'den Korunma Yolları

HIV'li vakaların üçte birini 20-30 yaş arası bireyler oluşturuyor. Ayrıca yüzde 80'i de erkek bireyler. En önemli bulaşma yolu korunmasız cinsel ilişki olan HIV virüsü, eyrıca kesici, delici aletlerle de bulaşabilir. HIV'den korunmak için tek eşlilik, prezervatif kullanımı, başkalarına ait enjektör, jilet gibi kişisel ekipmanların kullanılmaması, dövme, piercing gibi uygulamaları steril ortamlarda yapılması gerekmektedir. Ayrıca enfekte olan gebeden bebeğe de bulaşabilen HIV mutlaka gebelerde kontrol edilmelidir. Enfeksiyon tespit edilirse bebek uygun tedavi ile korunabilir.

Erken Tanı Hayati Önem Taşıyor

Enfekte kişilerin belirlenmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle HIV ile mücadelede sorunlar yaşanmaktadır. Uygun tedavi verilebilmesi için erken tanı mümkündür ve virüsün çoğalması baskılandığı için başkalarına bulaşması da engellenir. Erken dönemde tarama testleri hatalı sonuçlar verebileceği için uygun testler hekim tarafından seçilmelidir. Sonuca göre kişiye bilgi verilmeli ve gizliliğe özen gösterilmelidir.

Sosyal Hayattan Kopmaları Doğru Değil

Bağışıklık sistemini hedef alan HIV tedavisi uzun bir süreçtir ve bu hastalığın aşamalarında psikolojik destek önemlidir. Bulaşma yolları nedeniyle toplum ön yargısı hastaları toplumdan soyutlar. HIV bulaşması sosyal ilişkilerde söz konusu olmadığını ifade eden Doç. Dr. Ece, bu hastaların özellikle iş hayatında yer almaları gerektiğini ifade etti.

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