Türkiye'de obezite oranı yüzde 28,7 oldu!

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 287'sinin obez olduğu ortaya çıktı. Dünya obezite oranlarına bakıldığında ilk sırada ABD yer alırken, obez nüfus oranı yüzde 40 olarak belirlendi. Yüzde 34.4 ile Şili ikinci sırada, yüzde 33,3 oranla Meksika ise 3. sırada yer aldı. Türkiye bu listede üst sıralarda yer aldı.

Obezitede dünya sıralamasında son sırada yer alan ülke Japonya olurken, bir üst sırada yüzde 5.5 ile Kore vardı. 2016 yılına ait verilerde 15 yaş üstü yetişkin yüzdesi ele alındı.

Basında geniş yer bulan obezite Ajans Press ve PRNet tarafından yapılan yapılan incelemelere göre, 2018 yılında yazılı basında 26 bin 20 haber olarak gerçekleşti.