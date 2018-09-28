Türkiye'de tropik fırtına uyarısı! Ege'de hızı 160 km'yi bulabilir

İzmir üzerinden Türkiye'yi vuracağı belirtilen 'tropik fırtına' son verilere göre Akdeniz'de toplanmaya başladı. Yunanistan’ın bazı şehirlerinde etkili olmaya başlayan ve Kırbaç Kasırgası olarak da adlandırılan kasırganın hızı saatte 145 kilometreye ulaşabilir yorumları yapılıyor. ABD'li meteoroloji uzmanları kasırganın muhtemel rotasını çizerken, İngiliz basını da kasırgayı manşet yaptı. Yabancı basında yer alan fırtına 'Medicane' ve 'Zorba' olarak adlandırılıyor. Fırtınanın hızının ise 160 kilometreye ulaşabileceği belirtiliyor.

Kasırga sonrasında aşırı sağanak yağışların da görüleceği tahminleri yapılırken İzmir ile birlikte diğer Ege Denizi kıyı şehirleri de alarm durumuna geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü üzerinden gelen son açıklamaya göre İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa başta olmak üzere, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin güneyi için saatte 100 kilometre ve üzeri rüzgar ile sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtına, Pazar günü Türkiye'nin batı kesimlerini etkileyecek. Egenin ve Marmaranın batısında yerel çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir'in batısında yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BATI KIYILARI ALARMDA

Türkiye'nin batı kıyılarını etkilemesi beklenen fırtına nedeniyle İzmir'de tüm birimler alarma geçti. Şiddetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için makine, ekipman ve personel 24 saat görev yapmaya hazır hale getirildi. Türkiye'ye doğru gelmekte olan fırtınanın 30 Eylül Pazar günü Ege Bölgesini etkileyeceği tahmin ediliyor.