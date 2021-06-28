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Türksat 5A haberleşme uydusu hizmet vermeye başlıyor

8 Ocak 2021'de gökyüzüne uğurladığımız milli iletişim uydumuz Türksat 5A yörüngesine ulaştı!

Türksat 5A, bugünden itibaren 31 derece doğu yörüngesinde hizmete başlayacak. Yaklaşık 6 ay önce gökyüzüne fırlattığımız Türksat 5A ülkemizi uydu haberleşmesinde öncü ülkeler arasında olmamızı sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 4 Mayıs itibarıyla uzaydaki jeosenkron yörüngeye ulaşan, Satellite Türksat5A’nın test çalışmaları başarıyla tamamlandığını, milli iletişim uydumuz Türksat 5A elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında dünyaya hizmet vereceğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

 

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