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Turuncu kar görenleri hayrete düşürdü!

Çöl tozları Avrupa’da da etkisini gösterdi. Tozların etkisi ile Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Romanya ve Moldova'da yağan kar kentleri turuncu renge bürüdü. Görgü şahitleri tarafından paylaşılan fotoğraflar büyük ses getirdi.

Meteoroloji tarafından günlerdir uyarıları yapılan çöl tozları yurdu olduğu kadar Avrupa’yı da etkisi altına aldı. Kar yağışının yoğun bir şekilde gözlemlendiği Bulgaristan, Ukrayna, Romanya, Moldova ve Rusya’da beyaz renkli kar çöl tozları sebebiyle turuncuya döndü.
Uzmanlar, çöl tozlarının kar veya yağmurla karışarak yere düşmesi neticesinde meydana gelen bu ilginç görüntülere beş yılda bir rastlanabildiği ifade ediyor.

Görenleri hayrete düşüren birbirinden ilginç görüntüler, adeta özel fotoğraf programları ile oynanmış gibi görünüyor. Meteorologlar bu özel duruma, Sahra Çölü'nden gelen bir toz bulutu ile kar ve yağmurun karışmasının neden olduğunu açıkladı.

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