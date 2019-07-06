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Tütüncü, memleketine minibüsle gitti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, büyüklerinin elini öpmek için memleketi olan Korkuteli'ne, ilçeye ulaşımı sağlayan minibüsle gitti.

Hemşehrilerinin nabzını tutmak için daha önce de tramvay, halk otobüsü gibi toplu ulaşım araçlarını birçok kez kullanan Başkan Hakan Tütüncü, bu kez kent merkezi ile ilçeler arası sefer yapan minibüsle yolculuk yaptı. Başkan Tütüncü, memleketi olan Korkuteli'ndeki büyüklerini ziyareti, ilçe ile kent merkezi arasında ulaşımı sağlayan minibüsle gerçekleştirdi.
Tütüncü, Otogar Kavşağı'ndaki durakta bindiği ve Portakal ismiyle tanınan Selahattin Şahin'in kullandığı minibüsle Korkuteli'ne gitti. Tütüncü, yolculuk boyunca hemşehrileriyle sohbet etti ve isteklerini dinledi. Hemşehrilerinin Çanakkale gezisi isteğini kırmayan Tütüncü, yolculuk yaptığı hemşehrilerini ve yakınlarını Çanakkale'ye götürme sözü verdi.
HEMŞEHRİLERİYLE HASRET GİDERDİ
Başkan Hakan Tütüncü, bir saate yakın süren keyifli bir yolculuğun ardından Korkuteli Otogarı'nda minibüsten indi. Hemşehrileriyle vedalaştıktan sonra Tütüncü, şoför Selahattin Şahin'in çay içme daveti için de bir kahvehaneyi ziyaret etti. Sıcak bir şekilde karşılanan Tütüncü, burada memleketlileriyle hasret giderdi ve sohbet etti. Başkan Tütüncü, daha sonra ellerini öpmek için ilçede bulunan anne ve babasını ziyaret etti.

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