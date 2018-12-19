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Uçak korkusu kalp krizini tetikleyebilir

Uçaktan korktuğu için uçakla seyahat etmek istemeyenlere bu konuda ısrarcı davranılmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, uçak fobisinin kalp krizini tetikleyebileceğini belirtiyor.

Uçakla seyahat etmek herkes için aynı şekilde konforlu bir yolculuk anlamına gelmiyor. Uçak fobisi olan insanlar, seyahat için genellikle yol ne kadar uzun olursa olsun karayolunu tercih ediyor. Aslında uzun saatler süren yolculuğun yorgunluğunu göze alabilen bu kişiler, uçakta bunun kat kat üstünde bir strese maruz kalıyorlar ve bu da bazı atakları tetikleyebiliyor.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, uçak fobisi yaşayan insanlar ile ilgili yaptığı açıklamada, kalp rahatsızlığı bulunanların uçakla yolculuğa zorlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Erdoğu, özellikle kış aylarında batı bölgelere yoğun bir göç olduğunu, kalp hastası kişilerin de kendilerine uçakla seyahat edip etmeme konusunda danıştıklarını belirtti. Uçak yolculuğu daha kısa ve konforlu, özellikle bacak damarlarında pıhtılaşma ve varis olanlar için kısa ve sağlıklı olsa da eğer uçak fobileri varsa uçak seyahati konusunda ısrarcı olunmaması gerektiğini dile getiren Erdoğu, bu fobilerin kalp krizini tetikleyebileceğini kaydetti.

Yükseklik korkusu, uçak fobisi olan, son bir ay içinde kalp krizi geçirmiş, kalp pili takılmış kişilerin uçağa binmemelerini tavsiye eden Erdoğu, bu kişilerin özel araçlarla seyahat etmelerinin daha doğru olduğu bilgisini paylaştı.

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