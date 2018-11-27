Farkonda
Farkonda
» 
 

Uğur Kıvılcım hayatını kaybetti

Hem tiyatro sahnelerin hem de televizyon dizilerinin değerli yüzü Uğur Kıvılcım hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kıymetli oyuncusu, sinema ve dizi oyuncusu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi. Kıvılcım'ın cenaze töreni 28 Kasım 2018 çarşamba saat 11.00'de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenecek. Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından ise Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

Uğur Kıvılcım Kimdir?

25 Aralık 1942 İstanbul doğumlu olan Uğur Kıvılcım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularındandır ve uygulamalı sinema oyunculuğu, tiyatro ve seslendirme eğitimi almıştır. Çok sayıda tiyatro, sinema ve televizyon dizisinde rol alan Kıvılcım'ın yer aldığı projelerden bazıları “Kadın Değil Baş Belası”, “Güllü”, “Bülbül Yuvası” Adsız Cengaver, “Gelin Çiçeği” “Yalancı”, Diyet , “Dünden Sonra Yarından Önce”, “Dudaktan Kalbe” “Eyvah Babam” “Eyvah Kızım Büyüdü”, Semih Sezerli ile olan evliliğinden 01-07- 1967 doğumlu Kıvılcım Sezerli adında bir oğlu vardır.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
MAGAZİN Haberleri
Uğur Kıvılcım hayatını kaybetti

Uğur Kıvılcım hayatını kaybetti
Avlu’nun Melis Müdürü Deniz Barut yeniden dizide!

Avlu’nun Melis Müdürü Deniz Barut yeniden dizide!
Acun Ilıcalı: "Severek evlendik, yürütemedik"

Acun Ilıcalı: "Severek evlendik, yürütemedik"
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı boşanıyor! Adliyeye geldiler

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı boşanıyor! Adliyeye geldiler
Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesi film oluyor

Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesi film oluyor
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses'in nüfusuna geçiyor

Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses'in nüfusuna geçiyor
Diriliş Ertuğrul yeni sezonda Burak Özçivit'le Diriliş Osman olarak devam edecek

Diriliş Ertuğrul yeni sezonda Burak Özçivit'le Diriliş Osman olarak devam edecek
Feyza Aktan’dan yedi ay sonra ilk paylaşım

Feyza Aktan’dan yedi ay sonra ilk paylaşım
Kadın 36. bölüm 2. fragmanında sonunda Sarp çocuklarına kavuşuyor

Kadın 36. bölüm 2. fragmanında sonunda Sarp çocuklarına kavuşuyor
Erkenci Kuş 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Can Sanem'den vazgeçemiyor

Erkenci Kuş 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Can Sanem'den vazgeçemiyor
Mehmet Ali Erbil’den sevenlerini üzen haber!

Mehmet Ali Erbil’den sevenlerini üzen haber!
Sıla Ahmet Kural ile 9 ay sonra barıştı!

Sıla Ahmet Kural ile 9 ay sonra barıştı!

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü
Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz