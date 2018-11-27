Uğur Kıvılcım hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kıymetli oyuncusu, sinema ve dizi oyuncusu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi. Kıvılcım'ın cenaze töreni 28 Kasım 2018 çarşamba saat 11.00'de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenecek. Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından ise Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

Uğur Kıvılcım Kimdir?

25 Aralık 1942 İstanbul doğumlu olan Uğur Kıvılcım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularındandır ve uygulamalı sinema oyunculuğu, tiyatro ve seslendirme eğitimi almıştır. Çok sayıda tiyatro, sinema ve televizyon dizisinde rol alan Kıvılcım'ın yer aldığı projelerden bazıları “Kadın Değil Baş Belası”, “Güllü”, “Bülbül Yuvası” Adsız Cengaver, “Gelin Çiçeği” “Yalancı”, Diyet , “Dünden Sonra Yarından Önce”, “Dudaktan Kalbe” “Eyvah Babam” “Eyvah Kızım Büyüdü”, Semih Sezerli ile olan evliliğinden 01-07- 1967 doğumlu Kıvılcım Sezerli adında bir oğlu vardır.