Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti

1942'de İngiltere'nin Oxford kentinde dünyaya gelen Stephan Hawking 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Babası biyoloji uzmanı Frank Hawking ve annesi Isobel Hawking ile birlikte Londra'ya dönen Stephen Hawking, 1962'de Oxford Üniversitesi'nden mezun oldu. Astronomi dalında incelemeler yapmak için okulda kalan Hawking daha sonra teori geliştirmek istediğini fark edince okuldan ayrıldı ve Cambridge Trinity Hall'a geçti.

Cambridge'de bulunduğu sırada Amyotrofik Lateral Skleroz adı verilen bir çeşit motor nöron hastalığına yakalanan Hawking, 1985 yılından itibaren sesini de kaybetmiş ve yazıları sese dönüştürebilen bir bilgisayar aracılığıyla tekerlekli sandalyede iletişim kurmaktaydı. Jane Wilde ile evliliğinden 3 çocuğu olan Hawking, kara deliklerle ilgili teorileri ve kuantum fiziği alanındaki çalışmaları ile yaşayan bilim adamları arasında en ünlüsü olarak kabul edilmekteydi.

Dünya çapında 40 dile çevrilen kitapları arasında on milyondan fazla satan Zamanın Kısa Tarihi adlı kitabıyla şöhreti yakalayan Stephen Hawking, fiziğe katkılarından dolayı 12 onur derecesi aldı.