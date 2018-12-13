Ünlü oyuncu Cihan Ünal’dan üzücü haber!

Metin Akpınar, Güven Kıraç, Erkan Can, Perihan Savaş, Funda Arar, Feride Hilal Akın, Erhan Yazıcıoğlu, Ruhi Sarı, Burak Tamdoğan, Selahattin Taşdöğen, Zuhal Yalçın ve Hakan Tunçbilek gibi başarılı isimlerle "Kafalar Karışık" filmininde rol alan Cihan Ünal geçtiğimiz hafta filmin galasına hastaneye kaldırılması sebebiyle katılamadı. Duayen oyuncu Ünal, kaldırıldığı hastanede bağırsağındaki kitle sebebiyle tedavi altına alındı.

Kısa bir süre önce yine aynı sıkıntılar dolayısıyla bir takım rahatsızlık yaşayan Ünal, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede uzman ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından kendi arzusuyla Kıbrıs'a gitti. Tedavisine yaşadığı yer olan Kıbrıs'ta devam eden 72 yaşındaki oyuncu, doktorun gözetiminde tutuluyor.