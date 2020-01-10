Ünlü sanatçı Atilla Taş’ dan sevenlerini üzen haber

Alınan bilgilere göre baş dönmesi şikayetiyle Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nin acil bölümüne getirilen ünlü sanatçı Atilla Taş’a acil servisin kırmızı alanında ilk müdahale yapıldı. Yapılan incelemeler neticesinde ‘Vertigo’ hastalığı olabileceği üzerinde durulan Taş’ın tedavisinin ardından taburcu edileceği bilgisine ulaşıldı.

Şarkıcı olmasının yanı köşe yazarlığı da yapan Atilla Taş, 1975 yılında Adana merkeze bağlı Ceyhan ilçesinde dünyaya gözlerini açmıştır. Annesinin Almanya’ya çalışmaya gitmesi dolayısıyla anneannesi tarafından büyütülen Taş, ilk ve ortaokul tahsilini Adana’da tamamladıktan sonra, liseyi İstanbul’da bitirmiştir.

1991 yılında İlkay Sarıköse ile dünya evine giren Taş’ın 1992 yılında ilk çocuğu olan Sezen dünyaya gelmiştir. Daha sonra çocuğunun annesiyle yollarını ayırmıştır. 1998 yılında “Ham Çökelek” şarkısıyla şöhreti yakalayan Zilyoner dizisinde rol almıştır.