Ürdün’de sel sularına kapılan öğrenci otobüsünde can pazarı yaşandı

Yabancı kaynaklardan alınan bilgilere göre, Ürdün yetkili makamlarınca yapılan açıklamalarda 37’si öğrenci 44 kişinin bulunduğu otobüs, sel sularına kapıldı. Bölgeye sevk edilen rama kurtarma ekiplerinin de yoğun çalışmaları neticesinde ilk belirlemelere göre 22 kişi kurtarılırken, 10 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede sel sularına kapılarak katbolduğu düşünülen 12 kişinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları uzman ekipler tarafından devam ederken, orduya ait bir askeri helikopterler de arama çalışmalarına havadan destek veriyor. Akıntının çok şiddetli olması sebebiyle ölü ve sayısının artmasından endişe ediliyor.