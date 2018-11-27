Usta oyuncu Uğur Kıvılcım hayatını kaybetti

Uğur Kıvılcım’ın cenaze töreni, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 11.00’de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenecektir. Sanatçı, Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı’nda defnedilecek.

1942 İstanbul doğumlu olan Uğur Kıvılcım, sinema oyunculuğunun yanı sıra tiyatro ve seslendirme gibi alanlarda eğitim aldı. Beyaz perdede çok sayıda filmde rol alan usta sanatçı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncu kadrosunda uzun süredir sanatını icra etmekyetdi.

Rol aldığı filmler arasında, Kadın Değil Baş Belası, Güllü, Bülbül Yuvası, Gelin Çiçeği, Yalancı, Diyet, Dünden Sonra Yarından Önce gibi başyapıtlar almaktadır. Ayrıca “Dudaktan Kalbe” dizisinde Huriye yenge ve “Eyvah Babam” ile “Eyvah Kızım Büyüdü” dizilerinde Latife Sultan karakterlerine hayat vermiştir.