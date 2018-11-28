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Uyku apnesi çocuklarda okul başarısını etkiliyor

Uzmanlar tıkayıcı uyku apne sendromu konusunda ebeveynleri uyarıyor. Tedavisine gerekli önem gösterilmediği takdirde bu sendrom çocukların hem yaşam kalitesini hem de okul başarısını olumsuz etkiliyor.

Yetişkinlerde hayat kalitesini oldukça düşürdüğü bilinen uyku apnesi sendromunun çocuklarda da birçok probleme sebep olduğunun altını çizen kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal, tıkayıcı uyku apnsine maruz kalan kişinin uyku esnasında  tam veya kısmi hava solunum durması yaşadığını aktardı.

Bu rahatsızlık sebebiyle yetişkinlerin kalp ritm bozukluğundan reflüye, hipertansiyondan cinsel fonksiyon bozukluğuna birçok rahatsızlığa maruz kalabileceğinin altını çizen uzmanımız, çocuklarda ise gelişim geriliği, tekrar eden, üst solunum yolu enfeksiyonları, hiperaktivite, derslerinde başarısızlık gibi pek çok soruna yol açıtığını aktardı.

Op.Dr. Baykal, okul çağındaki çacularda konsantrasyon bozukluğu sebebiyle öğrenim zorluğuna buna bağlı olarak da okul başarısızlığına sebep olan uyku apnesinin belirtileri hakkında da önemli bilgiler verdi. Bu bilgilere göre çocuğunuz uykuda horluyor, gece boyunca üstünü açarak aşırı terliyor, yatakta sürekli dönüyor ve bir kez dahi olsa nefesi duruyorsa uyku apnesinden şüphelenilmesi gerekiyor.

Ayrıca Baykal, apne nedeniyle uyku düzenin bozulması sebebiyle sağlıklı bir uyku uyuyamayan çocuklarda zamanla derslerde dikkat problemi, algı bozukluğu, ezberleme ve öğrenme güçlüğünün yaşardığının altını çizdi. 

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