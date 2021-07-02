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Uykusuzluğun hangi hastalıklara yol açtığını biliyor musunuz?

Son yapılan araştırmalara göre çeşitli sebeplerle maruz kalınan uykusuzluk, hormonları ve karaciğeri olumsuz yönde etkiliyor.

Uykusuzluğun hangi hastalıklara yol açtığını biliyor musunuz? 

Vücudun en önemli gıdalarından biri olan uyku, tıbben bilincin kısmen kapalı olduğu ve vücudun genel olarak dinlendirilmesi, bakımının yapılması, hücre yenilenmesi süreçlerin düzenlenmesi için genellikle günlük olarak kendini tekrar eden bilişsel ve sinirsel bir algı durumudur. Uzmanlara göre yaş gruplarında değişiklik gösteren en sağlıklı uyku süreleri;

0 – 3 ay aralığında olan yeni doğmuş bebekler için günde 14 – 17 saat arasında uyku süresi tavsiye edilmektedir.

4 – 11 ay aralığında olan bebekler için tavsiye edilen uyku süresi 12 – 15 saat aralığında uyku tavsiye edilmektedir.

1 – 2 yaş arasındaki çocukların en az 9 saat uyku tavsiye edilmektedir.

3 – 5 yaş arasındaki çocukların 8 saat uyku tavsiye edilmektedir.

6 – 13 yaş aralığında ideal uyku süresi için tavsiye edilen zaman; 9 saat uyku tavsiye edilmektedir.

14 -17 yaş aralığındaki çocukların ise 9 saat uyku tavsiye edilmektedir.

18 – 65 yaş aralığında ise 9-10 saat uyku süresi tavsiye edilmektedir.

65 yaşını geçmiş kişilerde ise 7 saat olarak tavsiye edilmektedir.

Öte yandan, uyku saatlerinin sağlıklı tamamlanamadığı durumlarda önemli rahatsızlıklar kendini gösterebilmektedir. Örneğin iltihabi bağırsak hastalığı, ülser ve reflü hastalığı, irritabl bağırsak sendromu, karında şişkinlik, gaz, karaciğer yağlanması, kalın bağırsak kanseri gibi…

Uykusuzluk Karaciğeri ve Hormonları etkiliyor!

Son yapılan araştırmalara göre; uykusuzluk stres hormon salınımını artırarak, iştahın açılmasına ve kilonun artmasını, yeme alışkanlıklarının bozulmasını tetiklemektedir. Bu sebep den dolayı karaciğer yağlanmasına neden olabilmektedir. Ayrıca kronik uyku bölünmesinin yarattığı yağ kitlesi artışının, bağırsaklardaki mikrobik yapıda değişikliklere yol açtığını tespit edilmiştir..

Uyku problemi olanlarda ve uyku apnesi olanlarda stres hormonlarının fazla salgılanması ve hipoksi nedeni ile midede kanama riski oluşturabilmektedir. Huzursuz Bağırsak sendromu yani İBS hastalığı da uykusuzluktan olumsuz etkilenir. IBS'li kadınlarda, uykusuzluk çekenlerde, gece melatonin ve triptofan düzeylerinde azalmalar olur ve bu da kötü uyku kalitesine katkıda bulunabilir. Ayrıca uyku ritmindeki bozukluklar, bağışıklık sistemini olumsuz ve hormonları olumsuz etkilemektedir.

 

 

 

                                             

 

 

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