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Üzerine asansör düşen teknisyen hayatını kaybetti

Adana'da tamir ettiği asansörün altında kalan teknisyen hayatını kaybetti.

Bir apartmanın asansörünü tamir ettiği sırada asansörün üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan teknisyen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Adana'nın Yüreğir ilçesi Dadaloğlu mahallesinde meydana gelen olayda bir asansörün bakımını yapmakta olan teknisyen Emre Adıyaman, asansörün üzerine düşmesi sonucu kabin ile asansör arasında sıkıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak özel bir hastaneye kaldırılan Emre Adıyaman, 2 saat süren müdahalenin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adıyaman'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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