Uzman çavuş baba 4 yaşındaki oğlu tarafından vurularak hayatını kaybetti

Adana Yüreğir'de yaşanan olayda 4 yaşındaki oğlu Z.K. tarafından vurulan baba Kerim K. hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Selahattin Eyyübi 3808 Sokak'ta dün gece meydana gelen olayda 4 yaşındaki Z.K. babasının tabancasıyla oynamaktaydı. İddialara göre, küçük çocuğun elindeki tabanca ateş alınca emekli uzman çavuş baba yaralandı.

Durumu aile sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Kerim K.'yı özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Kerim K.'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.