Uzman erbaş alımı 2018 başvuru şartları ve tarihi belli oldu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2018 uzman erbaş alımı için başvuru şartlarını ve tarihlerini açıkladı. Uzman erbaşlık için başvuru şartlarını taşıyan adaylardan ihtiyaç doğrultusunda uygun görülen sınıf ve branşlara alım yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman çavuş ve uzman onbaşı başvuruları 22 Şubat 2018 itibariyle alınmaya başladı.

Başvuru şartları ise şöyle. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak ilk şart ve uzman erbaş adayları belirtilen statülere eğitim seviyelerine göre başvuru yapabilecek. Buna göre uzman onbaşı adaylarının, en az lise ve dengi okul mezunu ya da yurtdışında dengi okullardan denkliği onaylamış diploma ile mezun olması gerekiyor. Askerlik hizmetini erbaş ya da er olarak ya da başvuru esnasında yapıyor olmak, askerliğini yapmış adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak, askerlik hizmeti devam edenler için uygun nitelik belgesi almış olmak, belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak ve 80 ve üzeri not almak, 1 Ocak 2018 itibariyle 27 yaşını bitirmemiş ve 28 yaşından gün almamış olmak, askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, TSK'da daha önce subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ya da uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak şartlarının yanı sıra diğer başvuru şartları şöyle sıralanıyor:

- Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,

- Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,

- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut

bunlarla irtibatı bulunmamak,

- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

- Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

- Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

- Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak,

- Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu

nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin il/ilçe nüfus müdürlüklerince

kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmak,

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak.

BAŞVURULARI İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Uzman erbaş başvurusu www.msb.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak ve seçim aşamalarının tarihleri internet üzerinden, kayıtlı telefon numaralarına SMS ile bildirilecek. İnternet üzerinden yapılan başvurular sonrasında her adaya bir aday numarası bilgisayar tarafından otomatik olarak verilecek ve bu aday numaraları başvuru merkezlerinde kayıt altına alınacak. Uzman erbaş başvurularının tamamlanmasının ardından tüm işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için kaydedilmesi ve saklanması önemli.

Başvuru yapan adaylardan başvurusu kabul edilenlere belirtilen takvimde www.msb.gov.tr adresinden seçim aşamalarına katılım sağlamaları için çağrı yapılacak ve internet üzerinden başvuru durumunun takibi adayın kendi sorumluluğunda. Bu nedenle internet adresinin takip edilmesi gerekiyor. Gerekli görülmesi halinde adaylara SMS ya da telefonla bilgilendirme yapılacağı için kendi ya da kendilerine ulaşılabilecek bir yakınının cep telefonu numarasını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmek gerekmekte.

UZMAN ERBAŞ SINAV AŞAMALARI

Sınav aşamalarına başvuru şartlarını taşıyan adaylar katılabilecek. Bu aşamalar yazılı sınav, başvuru evraklarının incelenmesi ve kayıt kabul faaliyetleri, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat ve sağlık raporu ile güvenlik soruşturması işlemlerinden oluşuyor.