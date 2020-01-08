Uzmanlardan korkutan salgın uyarısı!

İlk olarak 2009 yılında sağlığı tehdit etmeye başladığı ifade edilen domuz gribi yeniden kendini göstermeye başladı. Uzmanlar geçtiğimiz 10 yıllık süreçte virüse karşı bağışıklığının artmasına karşın, virüsün bu süreçte şekil değiştirerek, bağışıklığı bu duruma hazırlıklı olmayan kişiler üzerinde başka bir salgın tehlikesi yaratabileceğini ifade ediyor.

Yapılan açıklamalara göre aşı yaptırarak bu doğabilecek kötü sonuçların oranını düşürmek mümkün olabilir. Ülkemizde de son dönemde iki karşıt grup oluşmasına neden olan aşı konusunun toplum sağlığını olumsuz yönde etkilediğini aktaran uzamanlar birkaç kişinin bile aşı olmasının 200’ye kadar koruma sağlayabileceğinin altını çiziyor.

Ayrıca 2010 yılından sonra grip aşılarının içine domuz gribine karşı da koruyan bir aşı koyulduğunu ve o dönemden itibaren aşı olanların domuz gribine karşı da korunduğunu edinilen bilgiler arasında.