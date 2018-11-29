Vicdansızlar 8 aylık bebeği yola bırakıp kaçtılar

Adana'da bir 8 aylık olduğu öğrenilen bir erkek bebek sokağa bırakıldı. Seyhan ilçesi Dumlupınar mahallesinde meydana gelen olayda vatandaşlar sokakta bir bebeğin ağlama sesini duydu. Sokağa çıktıklarında bir otomobilin arkasında evin duvar dibinde oturur halde bir bebek olduğunu gördüler.

Battaniyeye sarılı halde olduğu öğrenilen erkek bebeği evlerine götürerek süt veren mahalleli, hemen polise haber verdi. Çocuk polisi olay yerine gelerek sağlık görevlilerine bilgi verdi. 8 aylık erkek bebeği Adana Şehir Hastanesi'ne götüren sağlık ekipleri burada yapılan kontrollerde herhangi bir rahatsızlığı olmadığını belirledi ve bebek Sevgi Evlerine götürüldü.

Bebeği bulan vatandaşlar bebeğin sokağa bırakılmasını "vicdansızlık" olarak nitelendirirken, bazı iddialara göre bebeğin motosikletli iki kişi tarafından bırakıldığı ileri sürüldü. Bebeği bırakan şahıslar polis tarafından aranıyor.