WhatsApp grup sohbetlerinde açıklama güncellemesi

Artık hem bireysel hem de iş çevrelerinde oldukça yaygın olarak kullanılan ve bir anda birden fazla kişinin etkileşimine imkan sağlayan WhatsApp grup sohbetleri güncelleniyor. Sohbet gruplarının ne amaçla kurulduğu, grubun kuralları ve buna benzer bilgilerin yer alabileceği bir alan ekleniyor. Böylece kullanıcılar grup bilgisine tıkladıklarında grup açıklamalarını görebilecek ve grup hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Whatsapp sohbet gruplarına davet edilen kişiler bu grubun amacı ve kuralları hakkında bilgi sahibi olabilecek ve paylaşımlarında belirlenen kurallara uygun davranabilecek. Şu anda tüm katılımcılar tarafından düzenlenebilen grup açıklamaları bölümünün yeni bir güncelleme ile sadece grubun yöneticileri olarak değiştirilmesi bekleniyor.

Eğer WhatsApp sohbet gruplarından birisine davet edilirseniz artık sohbet penceresinin üst kısmındaki alanda grup açıklamalarını görebilecek ve bu gruba ne amaçla davet edildiğiniz konusunda bilgi sahibi olabileceksiniz. Bu nedenle grup açıklamalarını yazarken amaçlar net bir şekilde ifade edilmeli.

Şu anda sadece Android Beta kullanıcıları için hizmete sunulan bu özellik, iOS ve Windows Phone işletim sistemli cihazlarda kullanılamıyor. Yakın zamanda bu cihazlar için de aynı özelliğin gelmesi bekleniyor.