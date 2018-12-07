WhatsApp güncellemeleri için o telefonlara kötü haber!

Dünyada çok popüler olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bazı telefon modelleri için güncelleme desteğini sona erdiriyor. Facebook bünyesinde hizmet vermeye devam eden WhatsApp, bir süre sonra bazı telefonlarda platforma yüklediği yeni güncelleme desteğini kaldıracak.

Milyonların severek kullandığı, sürekli yaptığı güncellemeler ile pek çok insanın günlük hayatta olmazsa olmazı haline gelen WhatsApp, bu kez yeni bir özelliği ile değil pek çok kullanıcının hoşuna gitmeyecek bir haber ile gündemde.

Bazı kaynaklardan alındığı iddia edilen sızıntılara göre iOS 7, Windows Phone 8.1 ve Android 4.0 altı işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlara artık güncelleme göndermeyecek. Bu haber WhatsApp kullanıcılarının pek hoşuna gitmese de yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen bu değişiklikten kaç kullanıcının etkileneceği ise henüz bilinmiyor.