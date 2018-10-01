WhatsApp iPhone kullanıcılarını çok üzecek

Ülkemizde de oldukça fazla tercih edilen uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulaması WhatsApp iOS kullanıcıları için üzücü bir haber geldi. WhatsApp iPhone telefonlarda reklam yayınlamaya başlayacak ve ShiftDelete'in haberine göre bu bilgi oldukça güvenilir kaynaklara dayanıyor. WABetaInfo tarafından Twitter üzerinden paylaşılan bilgiye göre WhatsApp iOS uygulamasına reklam ekleme çalışmalarına başladı.

Reklamsız olması nedeniyle çok tercih edilen WhatsApp uzun süredir kullanıcılar için büyük bir alışkanlığa dönüşmüşken, reklamlı olması tercihleri değiştirir mi bunu zamanla göreceğiz. Ancak son güncelleme ile birlikte iPhone kullanıcılarına sunulan Bildirim Genişletme, durumlara eklenen arama sekmesi gibi özellikler ile cazip hale getirilmeye devam ediyor.