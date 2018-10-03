Whatsapp’a yeni güncelleme geldi! Mesaj yazarken…

Dünya üzerinde anlık mesajlaşma programları arasında zirveyi kimseye bırakmayan yazılım Whatsapp’a yeni bir güncelleme daha geldi. Kullanıcılarına yeni güncellemelerle kolaylıklar sunan programın son bombası sayesinde cevap vermek istediğiniz mesajı kolayca yana çekip alıntılayabiliyorsunuz.

Bir önceki sürümde cevaplama işlemini yapmak için cevap vermek istediğiniz mesajı seçip cevapla butonuna dokunmanız gerekiyordu. Yeni güncelleme saysinde daha hızlı bir şekilde gelen mesajlar cevaplanabilecek. Özellikle kurulan gruplar arasındaki yazışmaları daha kolay bir hale getirecek olan bu özellik mevcutta beta sürümde kullanılabiliyor.