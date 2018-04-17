WhatsApp'ta medyalarınızı 2 ay boyunca yeniden indirebileceksiniz

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yeni özelliği sayesinde artık 2 ay öncesine kadarki fotoğraf ve videoları yeniden indirme imkanı sağlayacak. Ancak kullanıcı verilerinin saklanmadığı ve şifrelendiği konusunda çok sayıda açıklaması olan şirketin bu yeni özellik ile kullanıcıları veri güvenliği açısından şüpheye düşürdü.

Uygulamada kullanıcıların birbirleriyle iletişiminde koruma sağlandığı ve iletişimin tamamen güvenli olduğu konuşulsa da medyalar, aramalar gibi diğer tüm bilgilerin firma tarafından toplandığı da böylece ortaya çıkmış oldu. Yeni eklenen özellik ile silinmiş fotoğraf ve videoların 2 ay sonrasına kadar indirilebilir olması bu durumu gözler önüne sermeye yetti.