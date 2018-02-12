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Yalan söyleyen çocuk konusunda ebeveynlere öneriler

Yalan söylemenin çok sayıda sebebi olabilir ve bu hem yetişkinler hem de çocuklar için bir savunma mekanizmasıdır. Peki ebeveynler çocuklarının yalan söylediğini fark ettiğinde nelere dikkat etmeli? İşte uzmanından tavsiyeler...

Çocuklar ve yetişkinler için endişe ve kaygı durumlarında geliştirilen bir savunma mekanizması olarak karşımıza çıkan yalan söyleme, birçok sebepten kaynaklanabilir. Özellikle çocuklar kendilerini koruma altına almak ve cezadan kaçmak için yalana başvurabilir. Sorulan sorulara çocuğunuzun doğru yanıt vermediğini fark ettiğiniz anda neler yapmanız gerektiği konusunda açıklamalarda bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Elif Türel Bor, ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

"Yalancı hitabından kaçının"
Doğruları söylemeyen çocuğunuzla inatlaşmayın ve ona kesinlikle "yalancı" damgası vurmayın. Ona uygun hikaye ve oyunlarla yalan söylemesine gerek olmadığını, eğer doğruları söylerse herkesin ona güven duyacağını anlatın. Doğruları söylediği zaman ceza almayacağı konusunda onu ikna etmeye çalışın. Bazen çocuklar istedikleri bir nesne ya da ihtiyaç duydukları bir kişi için de yalana başvurabilir. Bu durumda onun isteklerini fark edin ve duygularını anlamaya çalışın. Hayal dünyası yetişkinlere göre daha geniş olan çocukların hayal ile gerçek arasındaki farkı anlaması sağlanmalıdır.

"Otoriter aile yapısı yalana iter"
Baskıcı, otoriter, mükemmeliyetçi bir aile tutumu, başarısızlığını örtmek isteyen çocukları yalana yöneltebilir. Hayatın her iniş ve çıkışlarında çocuğunuzun yanında olduğunuzu hissettirmeli ve her şeyden önce onu olduğu gibi kabul etmelisiniz. Böylece çocuk kendisini kabul ettirmek için yalan söylemek zorunda hissetmez. Ayrıca çocuğun rol model aldığı aile bireylerinin de davranışları önemlidir. Eğer aile bireylerinde davranış problemi varsa çocuk da aynı davranışı sergileyebilir.

"6 yaş sonrası dikkat"
Çocuklar 5-6 yaşlarına kadar abartılı söylemlerde bulunabilir, hayal gücünün etkisiyle konuşabilir. Ancak zamanla oluşan gerçeklik duygusuyla birlikte çocuğun hayal gücü ile yalan söylediği anlaşılabilir. Yalan söylemek bir davranış bozukluğudur ve davranış problemleri sevgi ve ilgi ihtiyacını ortaya çıkarabilir. Ona sevildiğini hissettirmelisiniz. Eğer 6-7 yaşındaki çocuk yalan söylüyorsa, mutlaka bunun altında yatan sebepler araştırılmalı ve zaman geçmeden bir uzmana danışılmalıdır.

Çocuğunuz yalan söylüyorsa neler yapmanız gerekir?
• Çocuğunuzu yalana itecek durumlardan kaçının.
• Çocuğunuzun sizi rol model aldığını unutmayın ve onun yanında asla yalan söylemeyin.
• Çocuğunuzu iyi tanıyın. Başaramayacağı görevleri istemekten kaçının.
• Baskıcı ve otoriter tutumdan uzak durun.
• Mükemmeliyetçi olmayın.
• Çocuğunuzu cezalandırmayın.
• Çocuğunuzu arkadaşları, kardeşi ve çevrenizdeki çocuklarla asla kıyaslamayın.
• Çocuğunuzu kendi yalanlarınıza ortak etmeyin.
• Çocuğunuza söylediğiniz sözlerde tutarlılık gösterin.
• Çocuğunuz sizinle her şeyi konuşabileceğini bilsin, açık fikirli olun. Çocuğunuzla iletişim kurun, onu dinleyin.
• Çocuğunuzu onaylayın, onu sevdiğinizi, onunla gurur duyduğunuzu ona hissettirin.
• Yalan bazen patolojik bir durum olarak karşımıza çıkabilir. Bu gibi durumlarda bir uzmana başvurulmalı ve mutlaka yardım alınmalıdır.

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