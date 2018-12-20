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Yalova 4,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Kandili rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Yalova'da deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığa ait resmi internet sitesinden son yaşanan son depremle ilgili yapılan açıklamaya göre, 20 Aralık Perşembe günü saat 9.34 sularında merkez üssü Yalova’ya bağlı Çınarcık ilçesinde sarsıntı meydana geldi. Bölgede korku ve paniğe sebep olan sarsıntı, İstanbul, Bursa, Tekirsap ve çevresinde de hissedildi.

Yerin 7 kilometre kadar aşağısında meydana geldiği ifade edilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can yada mal kaybı olmadığı ifade edildi. Öte yandan uzamanlar depremin bir öncü olmadığının altını çiziyor.

 

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