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Yargıtay'dan kredisini ödeyemeyenler için müjdeli haber!

Kredi borcunu ödeyemeyenler için maaş kesintisi yapılmasına Yargıtay'dan iptal kararı geldi. Emsal karara göre bankanın hukuki yollara başvurmadan maaş kesintisi yaptığı ileri sürüldü.

Ankara ilinde kamu kurumunda çalışan M.Ö., bankadan çektiği ihtiyaç kredisini ödeyemeyince, banka tarafından icra takibi başlatılarak maaşının 4'te 1 oranında kesinti yapıldı. M.Ö., söz konusu durumla ilgili Ankara Batı 1’inci Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı.Mahkeme M.Ö'yü açmış olduğu davada haklı bularak banka tarafından kesilen paranın iade edilmesine karar verdi.

Aynı Mahkeme Önce Bankayı Haklı Buldu, Sonrasında Tüketiciyi Haklı Buldu

 Ankara Batı 1’inci Tüketici Mahkemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Hukuk Dairesi'nin davaya benzer kararı örnek göstererek M.Ö'nün Avukatı Fırat BİLİCİ aracılığıyla açmış olduğu davayı reddetti.Söz konusu kararla bankanın sözleşmeden doğan hakkına istianeden maaş kesintisinin yasal olduğuna hükmetti.

M.Ö'nün avukatı Fırat BİLİCİ açmış olduğu davanın mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine, tekrar Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2020’de bu durumla ilgili almış olduğu kararı mahkemeye sunarak, itirazda bulundu. Ankara Batı 1’inci Tüketici Mahkemesi tekrar yapılan bu itirazı haklı bularak yeniden yargılama kararı verdi.Yeniden yargılama sonucunda mahkeme M.Ö'yü haklı bularak maaşından yapılan kesintisini iadesine karar verdi.

 

 

   

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