Yaşar Gaga hayatını kaybetti! Son dakika...

Yaklaşık bir aydır çoklu organ yetmezliği nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında tutulan ünlü menajer Yaşar Gaga hayatını kaybetti. Bir dönem Sezen Aksu'nun menajerliğini yapan Gaga, 4 yıl önce baypass ameliyatı geçirmişti ve durumunda iyileşme olması durumunda kalp pili takılmaz üzere tedavi altında tutuluyordu.

Ünlü şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga 1997 yılında Betonova, 2017'de ise Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar isimli albümleri çıkarmış, son albümünde çok sayıda ünlü isim şarkılar seslendirmişti.