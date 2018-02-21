Yaşar Gaga kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı

Üç hafta kadar önce kalp yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine Çapa Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Gaga, dört yıl önce baypas ameliyatı geçirmişti.

Sezen Aksu'nun menajerliğini yapan Yaşar Gaga'nın, durumunda iyileşme meydana gelmesi halinde kalp pili takılacak. Edinilen bilgilere göre yakın dostu Sezen Aksu da Gaga'yı ziyaret ediyor. 2017 yılında "Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar" adında bir albüm çıkaran ünlü şarkıcı, uzun yıllar Aksu'nun vokalistliğini de üstlenmişti.