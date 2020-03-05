YAVUZ TEMİZER GÖREVDEN ALINDI

İYİ PARTİ Antalya İl Teşkilatı'nı kongre sürecinde içenden çıkılmaz bir hale getiren ve parti içerisindeki gerilimi had safhaya ulaştıran İl Başkanı Yavuz Temizer, Genel Merkez tarafından görevden alındı. Temizer'in görevden alınma haberi Antalya'da sevinçle karşılandı.

AHMET AYDIN'IN YERİNE ATANMIŞTI

Seçimlerden İYİ Parti'yi Antalya'da zaferle çıkartan eski İl Başkanı Ahmet Aydın'ın yerine kayyumcuların baskısıyla göreve getirilen Yavuz Temizer'in Antalya'daki söz sahipliği 5 ay sürdü.

YERİNE MEHMET BAŞARAN ATANDI

Bu 5 aylık süreçte partiyi kayyumculara teslim eden ve parti içerisinde adaletsiz yönetimiyle iç karışıklığa sebep olan Yavuz Temizer'in görevden alınmasıyla birlikte yönetim içinden Mehmet Başaran’ın atandığı iddia ediliyor.