Yaz saati uygulaması yıl boyu sürecek

Cumhurbaşkanı kararıyla mevcut yaz saati uygulaması tüm yıl, yıl boyu devam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, gün ışığından daha fazla yararlanmak için tüm yurtta uygulanmakta olan ileri saat yıl boyu sürecek. Artık tüm yıl yaz saati, GMT 3 olacak.

23 Ekim 2017 tarihli 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ise yürürlükten kaldırıldı. 697 sayılı "Gün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2. maddesi gereğince söz konusu karar verildi.

Yaz Saati Dünyada İlk Ne Zaman ve Hangi Ülkede Uygulandı?

İngiltere'de 100 yıl önce başlayan yaz saati uygulaması daha sonra pek çok ülkenin katılımıyla yaygınlaştı. 30 Nisan 1916’da Almanya yaz saati uygulamasına dair bir yasayı kabul etti. İngiltere’de de 17 Mayıs’ta benzer bir yasa yürürlüğe girdi ve buna göre Greenwich başlangıç meridyeni zamanı (GMT) yaz saati uygulamasına göre bir saat ileri alınacaktı. Bu uygulamayı daha sonra pek çok Avrupa ilkesi ve ABD de takip etti. Şu anda dünya nüfusunun yaklaşık 4'te 1'i yaz saati uygulamasını kullanmakta.

Türkiye’de ise yaz saati uygulamalarının teorik olarak mevzuata giriş yılı 1926 olarak değerlendirilse de uygulamaya 1 Temmuz 1940 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla geçildiğini bazı kaynaklar belirtmektedir. Ancak boylam referans noktalarında değişiklikler söz konusu olduğu olduğu için ilave ileri saat uygulamaları da yapılmıştır.