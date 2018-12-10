Yazar Kahraman Tazeoğlu Biga'da kaza yaptı

Yazar Kahraman Tazeoğlu Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaza geçirdi. Biga'dan çıkarak Çanakkale istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada Berkay Üçüncü idaresindeki 34 KN 7074 plakalı araçta kaza geçiren Tazeoğlu'nun sağlık durumu ise iyi.

Kitap fuarına konuk olarak gelen yazar Tazeoğlu'nun içinde bulunduğu araç, edinilen bilgilere göre, Karabiga kavşağında Emre Üzülmez'in kullandığı 17 LL 245 plakalı araç ile çarpıştı. Otomobilin içindeki sürücü Üçüncü ve yazar Tazeoğlu yaralanarak Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAHRAMAN TAZEOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, kaza yerine gelerek açıklamalarda bulundu. Işık, yazar Kahraman Tazeoğlu'nun geçirdiği kaza sonrasında Biga Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiğini, durumunun ise iyi olduğunu bildirdi.