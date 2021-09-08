Yazın en sevilen meyvesi karpuzun faydalarını biliyor musunuz?

Yaz aylarının vazgeçilmezi, her öğün tüketilen meyvelerinden biri olan karpuzun faydalarına baktığımızda, insan vücudunun neredeyse her ayrıntısına etki ettiğini görebiliriz. Minarel ve (A,C,E, B) vitamin açısından oldukça zengin olan meyvenin en göze çarpan özelliği potasyum ve magnezyum açısından zengin olmasıdır. Öte yandan oldukça lezzetli bir meyve olan karpuz, diyet yapan kişilerin sıklıkla tercih ettiği bir idrar söktürücüdür. % 96’ sının da sudan oluşması ise vücutta bulunan su ihtiyacını gidermede yardımcı olur.

Kabuğu ve çekirdeklerini sakın atmayın!

Vücutta çeşitli sebeplerle oluşan ödemi atmadanın en doğal yolu karpuz çekirdekleriyle olmakta. Ayrıca çekirdeklerin, bağışıklık sistemini, sinir sistemini, kas fonksiyonlarını, kemik ve kalp sağlığını korumada da önemli etkileri olduğu ispatlanmıştır. Öte yandan karpuz çekirdeğinde bulunan demirin, kana kırmızı rengi veren ve taşınmasını sağlayan hemoglobi değerlerinizin artmasında da etkisi büyüktür.

Araştırmalar gösteriyorki karpuz kabuğunun ve protein yönünden zengin görülen çekirdeğinin, yararlı yağlardan oluşması nedeniyle dişlere, cilde ve saçlara da yararlı etkileri gözlemlenmektedir. Çekirdeğindeki yağ nemlendirici görevini üstlenirken yüz ve saç için kullanılıp kullanılmayacağı kararı uzman bir doktora başvurulduktan sonra verilmelidir.

Ayrıca bu özel meyve, meyve suyu, tatlı, puding, reçel, dondurma, marmelat gibi tariflerde de usta şefler tarafından oldukça kullanılmaktadır.