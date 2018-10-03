Yeliz Yeşilmen: "Canlı bombanın üzerinde yaşıyormuşuz"

Yeliz Yeşilmen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda yaşadığı şoku anlattı. İşadamı eşi Ali Uğur Akbaş ve iki çocuğuyla birlikte Adana'da yaşayan ünlü isim Yeliz Yeşilmen, yeni taşındıkları evde elektrik kaçağı çıkmasının ardından işçilerin bahçeyi kazarken çektiği görüntüleri paylaştı. "Canlı bombanın üzerinde yaşıyormuşuz şükür rabbim korudu" şeklinde not düşerek tepkisini dile getiren Yeşilmen, iki çocuk sahibi bir aile olarak daha güvenlikli bir eve taşınabilecekleri yönünde sitemkar yorumlarda bulundu.

Aynı zamanda evinde karşılaştığı yılanın da zehirli olduğunu takipçilerinin uyarıları sayesinde öğrenen Yeliz Yeşilmen, bu olanlardan sonra psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.

Yeliz Yeşilmen'in yeni evi ile imtihanı bu kadarla da sınırlı kalmadı. Son olarak tavanın çöktüğünü belirterek paylaşım yapan Yeşilmen'in oldukça yorgun ve bitkin olduğu göze çarptı. Bu olanları "nazar" olarak yorumlayan Yeşilmen, "Arkadaşlar çok merak etmişsiniz beni. Olaylar Olaylar. Gözlerden nazarlardan dolayı neler yaşadım anlatamam. O yüzden dudağım bile uçukladı. Arkadaşlar şu eve geldiğimden beri, yılanlar çıktı, tavan çöktü. Dün elektrik kaçağından ölüyorduk resmen çocuklarımla. Çok büyük bir hayati tehlike atlattık.''dedi. Bunun üzerine Yeşilmen'e takipçileri destek mesajları yolladı.