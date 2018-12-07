Yeşilçam’da yaprak dökümü: Candan Sabuncu vefat etti

Sanat camiasının öneli isimlerinden sanatçısı ve yazar Onur Akay tarafından usta tiyatro sanatçısı ve oyuncu Sevil Candan lakablı Candan Sabuncu’nun hayatını kaybettiği açıklandı. Yeşilçam’ın birçok başarılı yapımında farklı rollerle izleyiciye kendini sevdiren Canan Sabuncu takma adlı Sevil Candan 1944 İzmir ödemiş doğumludur.

Güzel Sanatlar Akademisinden eğitimini tamamlayan Sabuncu, TRT Ankara Radyosu tiyatro bölümünde görev alarak 100'ün üzerinde radyo oyun dizisini yönetti. 2007 yılında rol aldığı Kabadayı’nın yanı sıra 20 farklı filmde de çeşitli karakterlere hayat verdi.