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Yılın en trend oyunları arasına girmeye aday: Stockword - Kelime Oyunu

Dünyayı saran Covid-19 nedeniyle evlerimize kapanmışken, oyalanacak eğlenceli aktiviteler de bugünlerde herkesin ihtiyacı. Google Play Store üzerinde yeni yayınlanan en eğlenceli oyunlardan birisi de Stockword – Ödüllü Kelime oyunu ve korona günlerinde karantinanızı neşelendireceği garanti. Yılın en trend oyunları arasında yer alacağı garanti kelime oyunu nasıl oynanıyor? Detaylar haberimizde…

Evde kal çağrılarına kulak veren duyarlı vatandaşlar kendilerini bir süredir karantina altına aldılar ve günlerini çeşitli oyunlarla oyalıyorlar. İşte gününüzü sıkılmadan geçirmenizi sağlayacak en eğlenceli ve aynı zamanda öğretici oyunlardan birisi Stockword – Kelime oyunu. Google Play Store üzerinden Android kullanıcılarına sunulan oyun çok yakın bir zamanda iOS üzerinde de oynanabilir olacak.

Stockword – Kelime oyunu oldukça renkli arayüzü ile oyun severleri karşılarken, temelde kelime bulmaca esasına göre oynanıyor. Harfleri kapalı olarak verilen kelimenin açıklaması üstte yer alırken, alt bölümde de karışık halde verilen harflerin 40 saniye içinde sırasıyla tıklanarak kelimenin oluşturulması bekleniyor. Yine kelime için harf isteme hakkı bulunuyor ancak tabi ki alınan harfler kelime başına kazanılan puanı düşürüyor.

Oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız, oldukça eğlenceli ve de aynı zamanda öğretici Stockword – kelime oyunu şimdiden çok sayıda kullanıcıya ulaşmayı başardı ve bu yılın trend oyunları arasında yer almaya aday görünüyor. Telefon ve tabletlerde kullanıcı deneyimi incelendiğinde de son derece kullanıcı dostu bir yazılıma sahip olan Stockword – Kelime Oyunu, daha önce de başarılı işlerle adını duyurmuş yazılımcıların oluşturduğu bir ekipten çıktı.

Canlı ödüllü kelime oyunu indirmek için Google Play ve Apple Store Mobil Marketlerini kullanabilirsiniz.

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Yılın en trend oyunları arasına girmeye aday: Stockword - Kelime Oyunu

Yılın en trend oyunları arasına girmeye aday: Stockword - Kelime Oyunu
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