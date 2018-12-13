Yine eski koca dehşeti! Eski karısını öldürüp 2 kızını yaraladı

Elazığ'da Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan sokakta meydana gelen olayda alınan bilgilere göre, eski eş Hilmi A. bir sitede oturan eski eşi Aynur Top ve ikiz çocuklarının yanına geldi. Bu sırada ise eski çift tartışmaya başladı.

Eski kocanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu açtığı ateş sırasında çocuklardan birisinin annesinin önüne atladığı ve yaralandığı belirtildi. Çevredekilerin olayı ihbar etmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Anne Aynur Top yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ikiz kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavi altına alındıkları bildirildi.

Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından kaçan şüpheli Hilmi A.'yı arama çalışmalarını başlattı. Şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.