Youtube'da şaka videosu çekerken sevgilisini öldüren kadına hapis cezası

ABD'nin Minnesota eyaletinin Halstad şehrinde yaşanan olayda Youtube için şaka videosu çeken 20 yaşındaki Monalisa Perez isimli kadın, 22 yaşındaki sevgilisi Pedro Ruiz'e 30 santimetreden ateş etmişti. İddialara göre Ruiz bir ansiklopediyi göğsünde tutmuş ve bunun kendisini kurşundan koruyacağını belirtmişti. Ancak işler planladıkları gibi gitmedi.

Çift, Youtube kanallarında günlük hayatlarında çektikleri videoları paylaşıyordu ve bu kez oldukça iddialı ve bir o kadar da tehlikeli bir video yayımlayacaklarını duyurmuştu. Bir çocuk sahibi olan Perez ve Ruiz çifti, video için kamera karşısında geçtikleri sırada yanlarında 30 kişi daha bulunuyordu. Pedro Ruiz tarafından planlanan çekimde Perez'in ona ateş etmesini 3 yaşındaki çocukları da izledi. Perez video çekimi sırasında hamileydi ve Twitter'dan duyuru yaparak bunun Pedro'nun fikri olduğunu belirtmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre ateş etme olayı sonrasında 911'i arayan Perez yanlışlıkla arkadaşını vurduğunu söyleyerek ikinci dereceden cinayet suçunu kabul etti. Savcı ise yaptığı açıklamada bu eylemin Pedro Ruiz tarafından planlandığını, zanlının ise yanlışlıkla ve trajik bir şekilde bu gösteriyi gerçekleştirmenin güvenli olacağına inandığını belirtti.