Yozgat’ta yangın dehşeti: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay, Yozgat merkeze bağlı Yukarı Nohutlu Mahallesi Kısakürek Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangının mahalle sakinleri tarafından ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale bulunarak eve girdi. İçeride baygın halde bulunan 4 yaşlarındaki A.U’yu dışarı çıkarılarak ambulansa alındı. Dumandan zehirlenen küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangın esnasında evde olmayan anne B.U’nun diğer çocuğunu okuldan almak için dışarı çıktığı, 4 yaşındaki A.U’nun ise o esnada beşiğinde uyuduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.