Yumurta kabuğu tozu: Kalsiyum deposu

Her yerde farklı besinler için farklı bilgiler bulabilirsiniz ancak yumurta kabuğundaki inanılmaz faydaları öğrenince çok şaşıracaksınız. Hemen herkesin evinde rahatlıkla bulunabilen yumurta, kendisi olduğu kadar kabuğuyla tam bir şifa kaynağı. Kalsiyum eksikliği yaşayanlar için ise hem pratik hem de çok ekonomik bir fırsat. Genellikle süt ve süt ürünlerinde bulunan kalsiyum bazı yaprak ve kök sebzelerde de yer alır. Yumurta kabuğu ise kalsiyum karbonat bakımından oldukça zengindir.

Geçtiğimiz yıllarda yumurta kabukları toz haline getirilip ek gıda olarak kullanılıyordu yani yeni bir şey değil aslında. Yumurta kabuğunun yüzde 40'ının kalsiyumdan oluştuğu düşünülürse gram başına alacağınız kalsiyum miktarı 381-401 mg arası demektir. Yani yarım yumurtanın kabuğu yaklaşık olarak 1000 mg kalsiyum içermekte ve bu da bir yetişkinin günlük kalsiyum ihtiyacını karşılıyor.

Diyetisyen Uzun, öncelikli olarak kalsiyum ek gıdaya ihtiyacınız olup olmadığının öğrenilmesi gerektiğine dikkat çekerek, vücuttaki kalsiyumum sürekli dengede kalması gerektiğini belirtiyor. Kalsiyum eksikliği ya da fazlalığının zararlı olacağını belirten Uzun, bunun sonucunda böbrek taşı, kalp hastalıkları gibi sağlık problemleri meydana gelebileceğini ifade ediyor.

Kalsiyum açısından en zengin kaynağın yumurta kabuğu olduğunu ifade eden Uzun, hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda yumurta kabuğunun saf kalsiyum karbonat kadar iyi emildiğini hatta bazı çalışmalarda %64 daha iyi emilim meydana geldiğini belirtiyor. Ayrıca yumurta kabuğunda kemik sağlığını destekleyen stransiyum, florür, magnezyum ve selenyum mineralleri olduğunu unutmamak gerekiyor.

Kemikler için bu kadar faydası bulunan yumurta kabuğunun osteoporoz hastaları için de oldukça işe yarar olduğu yadsınamaz. Zayıflamış kemikler, artmış kemik kırılması riski olarak karakterize edilen osteoporoz için yumurta kabuğunun ekonomik bir seçim olduğunu vurgulayan Diyetisyen Emre Uzun, menopoz sonrasında osteoporoz ile karşı karşıya kalan kadınlar üzerinde yapılan araştırmalarda D3 vitamini yanında yumurta kabuğu tüketiminin kemikleri güçlendirdiği yönündeki bulgulara dikkat çekiyor. Saf kalsiyum karbonatla bu etkinin sağlanamadığı ise yapılan farklı araştırmalarda ortaya konulmuş durumda.

Peki yumurta kabuğu nasıl hazırlanacak?

Yumurta kabuğu zarı konusunda son yıllarda eklem sağlığını desteklediği yönünde yayınlar ortaya çıksa da temelde kolajen formundaki proteinden oluşan yumurta zarının sağlık için çok önemli bileşenlerden meydana geldiği biliniyor. Bu nedenle yumurta kabuğu tozu yaparken zarını ayırmamak gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeri ise yemek borusuna zarar vermemek için büyük parçalar halinde yutmamak. Yumurta kabuğu tozu yaparken parçaların iyice öğütülmesi gerekiyor. Ayrıca kabukların iyice kaynatılması önemli. Salmonella Enteritidis bakterisi salgını olduğunda yumurta kabuğu tozu hazırlamak ertelenmeli.

Nasıl tüketilecek?

Yumurta kabuğu tozu daha çok besinlere ve içeceklere ilave edilerek tüketiliyor. Ekmek, makarna, pizza, pişmiş et üzerine yumurta kabuğu tozu serpilebilir. Yumurta kabuğu tozu hazırlarken kabuklar iyice kaynatılıp kurutulmalı ve kullanılacağı zaman öğütülmelidir.