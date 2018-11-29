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Yüz felcinin nedenleri nelerdir? Nasıl korunulur?

Uzmanlar özellikle kış mevsimlerinde maruz kalınan ısı değişimlerinin yüz felcine sebep olabileceğini, özellikle beylerin sabah tıraş olup hemen dışarı çıkmamaları gerektiğini ifade etti.

Liva Hastanesi başhekimi Dr. Erdal Gezer, ani ısı değişimlerinin oluşturduğu tehditlerden biri olan yüz felcinin, yüzdeki mimik hareketlerinin kontrollünü sağlayan sinirin fonksiyonunu yitirmesi olarak ifade etti. Gezer, yüz felci hastalığına maruz kalan kişilerin kaş kaldırma, göz kapama, diş gösterme, gülme veya yanak şişirme gibi hareketleri yapamayacağını aktardı.

Öte yandan yüz felcinde bazı durumlarda ağzın bir kenarının sarktığı ve kişinin sürekli ağzından salyalar aktığı durumlarla da karşılaşıldığını ifade eden Gezer,  yüz felcine karşı alınabilecek en etkin önlemin yüzü ani ısı değişiminden ve rüzgardan olduğunun altını çizdi.

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