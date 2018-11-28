Zafiyet geçirmiş kadınların dönemi değil diyen Yeşilmen: "İri kadınım"

Bir zamanlar ekranların ünlü ismi, şimdilerde evli ve çocuklu hayatıyla yine gündemden düşmeyen şarkıcı, oyuncu Yeliz Yeşilmen, aldığı kilolar nedeniyle açıklamalarda bulundu. Kilolu olmadığını ancak iri bir kadın olduğunu dile getiren Yeşilmen zayıflığıyla gündemde olan Özge Ulusoy'a da gönderme yaptı.

Özge Ulusoy'un Dubai'de çekilen bikinili fotoğrafı sonrasında ünlü isme gönderme yapan Yeşilmen, artık öyle zafiyet geçirmiş insanların dönemi olmadığını, halkın da erkeklerin de bunu istemediğini ifade etti. Etiler'de görüntülenen Yeşilmen "Ben kilolu değilim, iri bir kadınım. Hem artık dünyada iri kadın modası var" diyerek kendi görüntüsünü yorumladı ve "Boşuna aç kalmayın" dedi. Yeşilmen'in bu ifadelerine yorumlarla destekler geldi.

Plastik atıklar başta olmak üzere doğayı kirleten ve yaşam kalitesini düşüren tüm zararlı atıklarla mücadele edeceklerini söyleyen Yeşilmen, dostlarıyla yemek yedikten sonra Akmerkez'de alışveriş yaptı.